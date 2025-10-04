Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та СК Полтава.

Житомирське Полісся та СК Полтава зіграють у восьмому турі української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Руслан Ротань, після розгрому рівненського Вереса в дербі (4:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Павло Матвійченко, на тлі поразки від Олександрії (0:1), використав із перших хвилин Галенкова на лівий фланг півзахисту.

Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв, Бабенко, Андрієвський — Велетень, Філіппов, Брагару.

Запасні: Бущан, Кудрик, Хадрой, Таллес, Назаренко, Йосефі, Гуцуляк, Бескоровайний, Борел, Лєднєв, Гайдучик, Гришкевич.



СК Полтава: Єрмолов — Бужин, Підлепич, Веремієнко, Кононов — Одарюк, Плахтир, Місюра, Галенков — Хахльов — Стрельцов.

Запасні: Мінчев, Восконян, Ходуля, Савенков, Опанасенко, Коцюмака, Оніщенко, Марусич, Дорошенко.



Гра Полісся — СК Полтава почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.