Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 4 жовтня 2025 року.

Карпати здобули непросту перемогу в матчі української Прем’єр-ліги, обігравши Олександрію з рахунком 2:0.

Головними дійовими особами стали господарі, а точніше їхній захисник Кампуш, який спершу призвів до пенальті на користь суперників, а згодом оформив автогол.

Перший м’яч у зустрічі був реалізований Бруніньйо з одинадцятиметрового на 43-й хвилині. Другий гол стався на 72-й хвилині — Кампуш невдало зіграв у власному штрафному, і м’яч опинився у воротах Олександрії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Карпати в рамках 8-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Олександрія — Карпати 0:2

Голи: Бруніньйо, 43 (пен.), Кампуш, 72 (авт.)

Олександрія: Долгий — Скорко (Шулянський, 88), Кампуш, Беїратче, Огарков (Ндіка, 78) — Булеца, Фернандо, Мишньов — Козак (Жонатан, 65), Кулаков (Кастільйо, 65), Цара (Жота, 78).

Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа (Альварес, 75), Танда (Адамюк, 75), Бруніньйо (Федор, 90+2) — Вітор, Краснопір (Ігор, 52), Костенко (Фабі, 75).



Попередження: Мишньов, Скорко, Беїратче — Бруніньйо, Костенко, Чачуа, Бабогло