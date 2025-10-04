Україна

Головний тренер Карпат підсумував перемогу над Олександрією.

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко підбив підсумки переможного матчу (2:0) проти Олександрії у межах восьмого туру УПЛ.

— Матч був непростим. Олександрія має свої патерни побудови атаки, деякі залишилися ще з минулого сезону. Десь нам було складно цьому протидіяти, вони намагалися нас затягнути. До першої повітряної тривоги нам не вистачало підборів м’яча — після розіграшів ішла втрата, відскік і контратака. Таких моментів було вдосталь. Ми змінилися після цього й, думаю, вирівняли гру. Далі вже все вирішила майстерність та реалізація моментів. Радію, що забили два м’ячі, але могли ще кілька. Добре, що позаду зіграли на нуль — скаржитися нема на що, — зазначив наставник.

Лупашко також прокоментував ситуацію з травмою Ігоря Краснопіра:

— Ми не хотіли його змінювати, хотіли, щоб він продовжував грати. Але заміна була вимушеною. Іґор Невес добре увійшов у гру, мав шанс забити, але не вдалося. Важливо вірити у всіх гравців, які є в команді.

Також коуч висловився про потенційний дебют новачка Дієго Паласіоса:

— Якщо він покращить фізичний стан і набере ігровий ритм, отримає свій шанс. Але треба розуміти — наш чемпіонат непростий: багато єдиноборств, контактів, не завжди ідеальні поля. Ми віддаємо перевагу тим, хто стабільний і готовий фізично. Це не лише про Дієго, це принцип команди — хто якісно працює на тренуваннях, той і грає.

Щодо вибору складу, Лупашко пояснив, чому з перших хвилин вийшов Патрісіо Танда:

— Він гарно тренується і виглядає впевнено на полі. Альварес мав проблеми з гомілкою ще після матчу з Динамо, тому цього разу ми вирішили не ризикувати.

Наступного тижня відбудеться пауза в чемпіонаті УПЛ у звʼязку з проведенням міжнародних матчів. Свою наступну гру Карпати проведуть 19 жовтня вдома проти Епіцентра.