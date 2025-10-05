Україна

Керманич Полісся прокоментував перемогу над СК Полтава.

Напередодні житомирське Полісся розгромило СК Полтава в домашньому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "вовків" Руслан Ротань прокоментував виступ власної команди.

"Старт у нас був дуже класний. Ми були в гарному настрої, добре розуміли структуру, глибину, недодачу. Що стосується атаки, ми правильно розпізнавали ситуації. Дуже важливо, що коли ми губили м’яч, ми одразу вступали у відбір. Мабуть, ці моменти цей матч і визначили.

Щодо Брагару. Не скажу, що це не його позиція. Він добре розуміє наш футбол. Ми зараз від гравців хочемо універсалізму — і якраз на цьому акцентували увагу. Це добре на майбутнє

Сьогодні коли ми мали непоганий результат, хотілось дати більше пограти гравцям, які менше грали, але в нас невеличкі ушкодження отримали Шепелєв та Андрієвський — ми замінили їх ще після 1-го тайму. Плюс у Бабенка було 3 картки — ми зробили цю заміну, тому що це було потрібно. А так можна було дати більше часу хлопцям, які менше грали.

Зараз ми на такій стадії, що для нас кожна гра дуже важлива. Ці гравці важливі для нас, тому на сьогодні без цих гравців наша гра інша. Ми це розуміємо, і судді це розуміють. Тому ми поберегли їх.

Борел? Це перспективний гравець, у нього непогане майбутнє. Якщо він буде продовжувати в тому ж дусі, в нього буде більше часу і закріпить за собою позицію.

На тренуваннях часто б’ємо пенальті. Сарапій дуже гарно б’є. Упевненість дає нам те, що він надійно пробиває пенальті. Сьогодні так собі вийшло за надійністю, але все добре, що добре закінчується", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме донецький Шахтар.