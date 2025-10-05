Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та харківський Металіст 1925.

Київське Динамо та харківський Металіст 1925 зіграють на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського у восьмому турі української Прем'єр-ліги.

Олександр Шовковський, після поразки від лондонського Крістал Пелес (0:2), залучив до стартового складу Караваєва та Вівчаренка на флангах оборони, тоді як Буяльський та Михайленко гратимуть у центрі поля, а Волошин та Шола розташуються на флангах атаки.

Младен Бартулович, на тлі перемоги над ковалівським Колосом (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Тіаре, Вівчаренко — Буяльський, Михайленко, Шапаренко — Волошин, Герреро, Шола.

Запасні: Моргун, Яцик, Бражко, Піхальонок, Буртник, Рубчинський, Тимчик, Кабаєв, Михавко, Захарченко, Дубінчак, Бленуце.



Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко — Антюх, Петер, Рашиця.

Запасні: Проценко, Соловей, Капінус, Чурко, Салюк, Когут, Кондратюк, Хруник, Карпізін, Снурніцин, Мба, Король.



Гра Динамо Київ — Металіст 1925 почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.