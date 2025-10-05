Україна

Іван Литвиненко — про свій забитий м’яч, гру з Динамо та завдання команди на сезон.

Півзахисник Металіста 1925 Іван Литвиненко, який відзначився забитим м’ячем у ворота Динамо, поділився враженнями від гри та розповів про амбіції команди в поточному сезоні.

"Для мене кожен гол особливий. Не так часто до цього забивав. Зараз така серія — в Кубку і в чемпіонаті забив, потім знову в Кубку, а сьогодні – Динамо. Динамо – це гранд футболу, і це була моя перша гра проти них. Забитий гол важливий, але ще важливіше, щоб він допоміг здобути важливе очко для нас ", — сказав Литвиненко.

Гравець підкреслив, що харківський клуб поступово зміцнює свої позиції та прагне потрапити до верхньої частини таблиці.

"Ми продовжуємо гонку за верхню частину таблиці. Ми хочемо там бути і віддаємо всі сили, щоб цього досягти. Вважаю, ми сьогодні зіграли не гірше Динамо. У нас були свої моменти, у них – свої. 1:1, на мою думку, закономірний результат", — додав футболіст.

Також Іван наголосив, що команда має великі амбіції, але наразі не говорить про чемпіонство — головне стабільність і поступ.

"Так, ми хочемо показувати свої амбіції. Не говоримо про чемпіонство, але прагнемо бути поруч із Шахтарем та Динамо. Хочемо довести, що можемо там бути не лише на словах, а й своєю грою. Чемпіонат довгий, і ми рухаємось від матчу до матчу. Головне — продовжувати працювати, віддавати всі сили та тішити вболівальників і місто Харків ", — підсумував Литвиненко.