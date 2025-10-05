Україна

Чотири матчі поспіль без перемог у киян.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський висловився після нічийного результату з Металістом 1925 (1:1). Його слова наводить офіційний сайт киян.

"По-перше, ті нагоди, які в нас були, ми не використали. І в епізоді з пропущеним м'ячем припустилися помилки, наші два опорні півзахисники мали зіграти більш надійно. Один "викинувся", залишивши за спиною гравця, а другий мав "сісти" та блокувати. В результаті нас розстрілювали з 16-ти метрів і взагалі нікого поруч не було.

Я бачу, що у нас травмуються гравці, і таке у футболі трапляється. Сподіваюся, що Попов незабаром повернеться, він уже починає працювати. Тарасу Михавку ми дали можливість відпочити, тому що в нього, на мою думку, дійсно був струс мозку. Хоча обстеження, яке вчора зробили, показало, що він готовий грати. Але на вчорашньому тренуванні у нього були певні відчуття, і ми не могли ризикувати гравцем.

Захарченко? В першу чергу, можна сказати про те, що це зовсім різні рівні – грати в чемпіонаті U19 та в УПЛ. Тут все набагато швидше. Ми долучаємо гравців, ми даємо їм можливість тренуватися з нами, з першою командою. Вони проходять збори для того, щоб вони розуміли, наскільки вимоги набагато вищі, коли виходять грати в Прем'єр-лізі. На жаль, не кожен гравець готовий та може себе комфортно почувати під тим тиском, коли простору менше, коли часу на прийняття рішення менше. Треба набагато швидше все робити. Я думаю, що всі побачили, що у Захарченка є певні якості, але ще є багато над чим працювати.

І перехід непростий. Саме тому ми дали можливість Романа Саленку піти в оренду, тому що у нього було б менше ігрового часу, і він не отримував би його, а якщо б і отримував, то дуже мало. Тому краще, щоб він грав та отримав певний досвід, щоб, повернувшись, був сильніший та готовий конкурувати з гравцями, які є в нашому розпорядженні.

Я окремо нікого не буду виділяти – позитивний чи негативний. Я думаю, що команда має оцінюватись по результату. Гравці, безумовно, відповідають за якість своєї гри. Ми перед грою говорили про те, що пазл повністю складається з усіх маленьких частинок – як в обороні, так і в атаці. Що заважало Герреро реалізувати той вихід віч-на-віч?

Заміна Буяльського? На м'ячі грати завжди приємно, але у футбол грають не лише з м'ячем", — заявив Шовковський.

