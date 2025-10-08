Україна

Хавбек набрав 38% голосів серед вболівальників.

Півзахисника Ерміра Рашицю було визнано найкращим гравцем Металіста 1925 за підсумками вересня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У боротьбі за нагороду 21-річний албанець набрав 38% голосів серед вболівальників, що дозволило йому випередити хавбека Івана Калюжного, захисника Євгена Павлюка та півзахисника Івана Литвиненка.

Минулого місяця Рашиця провів три матчі в УПЛ, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Після восьми турів Металіст 1925 набрав 15 очок і займає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ.