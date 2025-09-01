Україна

Коментар захисника Динамо після гри УПЛ.

Захисник Динамо Тарас Михавко прокоментував переможний матч проти Полісся (4:1) в УПЛ, а також поділився емоціями від дебютного виклику до національної збірної України.

"Важко з переїздами, але зараз такий час в Україні непростий, тому немає на що жалітись. Ми стараємося в кожній грі віддавати всіх себе – у кожній грі, в кожному моменті. Виходить – добре, не виходить – працюємо для того, щоб було добре. І, звичайно, в такий непростий час сьогодні вболівальники підтримували нас, ми це відчували. І дуже-дуже вдячні їм за це. Також дуже вдячні Збройним Силам України за можливість грати в футбол, за те, що є можливість допускати вболівальників на стадіони. Незалежно від того, яка кількість, але ми відчуваємо цю підтримку й щиро вдячні.

Гол у наші ворота? Ну, десь не порозумілися, десь пішло скидання, якийсь сумбур, і вони проткнули, забили. Десь, можливо, воно нас збадьорило, тому що після голу я не пригадаю, щоб у них були якісь моменти. Можливо, якийсь один удар… А так ми могли забивати ще більше в першому таймі. Тому, можливо, десь і поміг, але, звичайно, не хочеться пропускати такі дурні голи, можна сказати. Але нічого, будемо працювати, і головне, щоб команда перемагала. Далі будемо на тренуваннях відпрацьовувати моменти, щоб не припускатися таких помилок.

Виклик до національної команди України? Мені взагалі перший сказав Андрій Миколайович, привітав мене. Я дуже радий, тому що це мрія кожного футболіста з дитинства, і в тому числі моя мрія, і я дуже сильно радий. Можна навіть сказати, що немає відпочинку, але заради такого моменту, виклику до національної збірної України, можна й без вихідних. І я готовий. Хочеться, звичайно, допомогти, якщо буде така можливість", — сказав Михавко.

