Ліга конференцій

Тарас Михавко у своєму штрафному майданчику жорстко зіткнувся з Максансом Лакруа.

Наразі проходить поєдинок стартового туру основного етапу Ліги конференцій, у якому київське Динамо зустрічається з Крістал Пелес.

На 25 хвилині стався неприємний момент, у якому захисник "біло-синіх" Тарас Михавко головами жорстко зіткнувся з Максансом Лакруа у своєму штрафному майданчику.

Українському захиснику, як і опоненту, одразу ж надали медичну допомогу і Тарас намагався продовжити матч, але за кілька хвилин був змушений залишити поле.

Натомість на поле вийшов Назар Волошин, лише на 34 хвилині, коли Динамо в меншості вже встигло пропустити гол від клубу АПЛ.

Нинішнього сезону Михавко провів 14 матчів, у яких забив три м'ячі.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Динамо Київ – Крістал Пелес.