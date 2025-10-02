Тарас Михавко у своєму штрафному майданчику жорстко зіткнувся з Максансом Лакруа.
Тарас Михавко, Getty Images
02 жовтня 2025, 20:26
Наразі проходить поєдинок стартового туру основного етапу Ліги конференцій, у якому київське Динамо зустрічається з Крістал Пелес.
На 25 хвилині стався неприємний момент, у якому захисник "біло-синіх" Тарас Михавко головами жорстко зіткнувся з Максансом Лакруа у своєму штрафному майданчику.
Українському захиснику, як і опоненту, одразу ж надали медичну допомогу і Тарас намагався продовжити матч, але за кілька хвилин був змушений залишити поле.
Натомість на поле вийшов Назар Волошин, лише на 34 хвилині, коли Динамо в меншості вже встигло пропустити гол від клубу АПЛ.
Нинішнього сезону Михавко провів 14 матчів, у яких забив три м'ячі.
