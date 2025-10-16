Україна

Матчі розподілені на три дні — з 28 по 30 жовтня.

Дирекція УАФ затвердила розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України сезону-2025/26.

Розіграш 1/8 фіналу турніру розпочнеться з поєдинку між Черніговом та Лісне, який заплановано на 28 жовтня.

Центральний матч стадії між київським Динамо та донецьким Шахтарем пройде у середу, 29 жовтня, о 18:00.

Останній учасник чвертьфіналу турніру визначиться у парі між київським Локомотивом та вінницькою Нивою у четвер, 31 жовтня.

Розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України:

28.10.2025

Чернігів — Лісне (Київ) 12:00

Буковина (Чернівці) — Нива (Тернопіль) 14:30

29.10.2025

Вікторія (Суми) — Інгулець (Петрове) 12:00

ЛНЗ (Черкаси) — Рух (Львів) 14:30

Динамо (Київ) — Шахтар (Донецьк) 18:00

30.10.2025

Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.) — Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) 12:00

Металіст 1925 (Харків) — Агробізнес (Волочиськ) 17:00

31.10.2025

Локомотив (Київ) — Нива (Вінниця)

Раніше повідомлялося, що УПЛ затвердила дати й час початку матчів 12 туру.