Наставник "містян" поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (0:0).

"Це емоції. Я вважаю, що кожна команда хотіла перемогти, і це нормально, коли такий накал на лаві запасних. Тому й на полі була така боротьба, бойова гра. Ви бачили, що вболівальники нас підтримували дуже яскраво, класно – хочу подякувати їм за цю підтримку. Вони надихали наших гравців, і наші гравці витратили дуже багато сил.

У Велетня травма. Він забив м’яке місце під коліном і не зміг продовжувати гру, дуже боліло, тому ми зробили цю заміну у перерві.

Щодо гри на оборону і того, з яким бажанням і характером ми вийшли на цей матч, – це, однозначно, в плюс, я сказав хлопцям. Щодо гри на атаку – мабуть, перші 30 хвилин ми виглядали досить гідно, мали моменти. Потім трішки віддали ініціативу і, мабуть, це був ключовий момент. Ми хлопцям перед грою про це казали – що ні в якому разі Шахтарю ми не повинні віддавати м’яч, потрібно завжди тиснути. Десь після 30 хвилини нам трошки стало тяжко, тому що ми давали дуже багато часу працювати з м’ячем гравцям Шахтаря, вони десь заволоділи ініціативою, і вже були біля наших воріт моменти.

Ми повинні від кожної гри йти до наступної. Проаналізуємо цю гру обов’язково і вже будемо дивитися наступну гру з Оболонню. Я хлопцям сказав, що з цієї гри досить багато потрібно взяти – це характер, в першу чергу, те, як ми віддавалися на полі, як ми билися за результат. Це дуже класні якості, вони якраз у таких матчах дуже важливі.

Це дійсно тяжко, коли повертаються гравці після збірних. Звісно, що, мабуть, цього якраз і не вистачало. Я цього побоювався, чесно кажучи. Цього балансу не вистачає, тому що переїзди, різні тактики, різні гравці – і через це потрібен, мабуть, час, щоб прийти в себе, дійти до тих принципів, які ми робимо в нашій команді. Тому десь розбаланс у цьому був, але це нормально. Я дуже радий, що в нас з’являється багато збірників у команді. Ми готові вирощувати і хочемо, щоб якомога більше наших гравців заслуговували на виклик у національну збірну", — сказав Ротань в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Шахтар.