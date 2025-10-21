Україна

Володимир Вілівальд розповів про виїзну перемогу над Рухом.

Захисник Кривбасу Володимир Вілівальд прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти львівського Руху (2:1).

"Дуже інтенсивний матч. Ми ретельно готувались, знали, що суперник буде агресивно діяти в атаці та намагатиметься використовувати вільні зони. Судячи з гри, ми виконали всі завдання, які були поставлені перед нами тренерським штабом.

У перерві ми внесли певні корективи: тренер викликав до себе двох центральних захисників і дав конкретні настанови щодо гри. У другому таймі витримали тиск, змогли забити ще один м’яч, який приніс нам перемогу. Дуже важливо зберігати концентрацію до фінального свистка та бути готовими до будь-якого розвитку подій. Зараз потрібно проаналізувати цю гру та готуватися до наступного матчу проти Динамо.

Кінцівка гра вийшла важкою? Треба залишатися зосередженими до останньої хвилини. На жаль, ми пропустили передачу з флангу, і в тому моменті всі трохи вимкнулися — гравець Руху забив майже у порожні ворота. Працюватимемо над цим", — наводить слова Вілівальда прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Кривбас.