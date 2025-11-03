Україна

Захисник "гірників" поділився своїми емоціями після Класичного.

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (3:1), а також розповів про інцидент із вінгером "біло-синіх" Андрієм Ярмоленком.

"Обидва матчі з Динамо вже історія. Але ми не заслуговували на поразку в кубковому поєдинку. Перед грою в чемпіонаті ми мали дуже серйозну чоловічу розмову з тренером. Він зазначив помилки, підказав, що треба робити. Нам вдалося забити ті м'ячі, які не вдалося забити у попередньому матчі. Ми заслужено перемогли.

Сутичка з Ярмоленком? Я дуже поважаю Андрія Миколайовича – і як людину, і як гравця. Що відбувається на полі, хай там і лишається. У тому моменті я зіграв у м'яч, Андрію, напевно, щось не сподобалося. Після гри ми потиснули один одному руки. Це легенда збірної України та всього нашого футболу. З великою повагою до нього ставлюся. Це футбол, емоції, таке буває", — наводить слова Бондара Циганік LIVE.

