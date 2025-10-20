Україна

Генерал-майор Віктор Плесний відзначив внесок румунського футболіста у підтримку українських захисників.

Нападник київського Динамо Владіслав Бленуце опублікував у сториз на своїй сторінці в Instagram подяку від Збройних Сил України, підписану генерал-майором Віктором Плесним.

Раніше 23-річний румунський гравець пожертвував на ЗСУ 700 тисяч гривень.

"За особистий внесок та підтримку територіальної оборони частин Командування Повітряних Сил Збройних Сил України під час супротиву агресії російської федерації та боротьби за суверенність, незалежність та соборність України.

Від щирого серця бажаємо Вам мирного неба, міцного здоров’я, благополуччя, родинного тепла, невичерпної енергії у подальшому втіленні в житті всіх Ваших прагнень і задумів.

У свою чергу ми запевняємо Вас, що віддамо всі свої сили та вміння для захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

З повагою, генерал-майор Віктор Плесний", — йдеться в тексті подяки для Бленуце.

Нагадаємо, Динамо оголосило про підписання контракту з 23-річним румунським форвардом 3 вересня.

Згодом стало відомо, що у минулому футболіст публікував у TikTok суперечливий контент, зокрема ролики з виступами російського пропагандиста Володимира Соловйова.