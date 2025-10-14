Україна

Румунський форвард "біло-синіх" продовжує боротися із психологічним тиском в Україні.

Нападник київського Динамо Владіслав Бленуце опублікував пост у Instagram, у якому повідомив, що пожертвував 700 тисяч гривень на ЗСУ.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що румунський форвард "біло-синіх" пожертвував свою першу зарплату в Динамо на користь ЗСУ. Про це розповів його партнер по команді Крістіан Біловар.

Зараз Бленуце виклав пост у соціальних мережах: "Мій переїзд в Україну був непростим, в основному на психологічному рівні. Мене звинувачували у тому, що не визначає, хто я є.

Місяць тому я публічно висловив свою підтримку Збройним Силам України, і зараз я хочу довести, що справді це мав на увазі. Я не намагаюся купити чиєсь схвалення — я роблю це щиро, і я цим пишаюся".

У нинішньому сезоні Бленуце провів шість поєдинків, у яких поки що результативними діями не відзначався.

Свій найближчий матч Динамо, яке посідає друге місце в УПЛ, проведе проти Зорі – гра пройде 18 жовтня.