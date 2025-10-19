Україна

Форвард луганчан поділився своїми думками після гри з Динамо.

Нападник Зорі Пилип Будківський прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти київського Динамо (1:1).

"Так, були моменти і в першому таймі, і в другому, але десь у першому таймі нам не пощастило. Був гарний момент у Неманьї, і в них були моменти. У другому таймі десь трошки призупинили грати початок гри, пропустили гол, трошки зібралися, як холодний душ нам. Завжди, коли нам забивають, ми починаємо краще грати. Вийшло, що ми відігралися.

Розуміли, що в Динамо було чотири нічиїх поспіль, і що вони трошки будуть розуміти, що їм треба перемога. Ми заробили очко – для нас, в принципі, це непоганий результат.

Непоганий результат, але ми виходили, щоб набрати три очки. Але це гранд нашого чемпіонату, чемпіон минулого сезону. Ми розуміли, з ким будемо грати. В принципі, нам вдавалися гарні моменти, десь і провалювалися. Будемо виправляти це, щоб на наступні ігри виходити й перемагати.

Ми розуміли, що трошки дисбаланс у Динамо може бути десь – і ментальний, і психологічний – і на цьому фоні ми можемо зіграти. Десь нам у цьому плані було краще психологічно", — наводить слова Будківського УПЛ ТБ.

