Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють турецький Самсунспор та Динамо Київ.

Турецький Самсунспор та Динамо Київ зіграють у Самсуні в третьому турі Ліги конференцій УЄФА.

Томас Райс, після перемоги над Кайсеріспором (3:1), використав із перших хвилин Юксела в центрі поля.

Олександр Шовковський, на тлі нічиєї проти луганської Зорі (1:1), залучив до стартового складу Рубчинського в опорній зоні.

Самсунспор: Коджук — Явру, Шатка, ван Дронгелен, Тоумассон — Макумбу — Кулібалі, Гольсе, Юксел, Мусаба — Муанділмаджі.

Запасні: Посядала, Терюз, Мендес, Айдогду, Килинч, Ялдир, Боревкович, Генюл, Чіфт, Соуза.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко — Рубчинський, Буяльський, Михайленко — Волошин, Герреро, Шола.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Яцик, Бражко, Піхальонок, Буртник, Михавко, Бленуце.



Гра Самсунспор — Динамо Київ почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.