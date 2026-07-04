Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 4 липня, розпочавшись о 19:30.

Сьогодні, 4 липня, луганська Зоря проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Віктора Скрипника буде хорватська Гориця. Матч розпочнеться о 19:30.

Онлайн трансляція матчу Зоря — Гориця:

За підсумками минулого сезону УПЛ Зоря посів восьму сходинку, тоді як Гориця була восьмою в хорватській вищій лізі.