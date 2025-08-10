Україна: Перша ліга

Сьогодні, 10 серпня, відбулися чергові матчі другого туру Першої ліги України.

У першому матчі одеський Чорноморець у гостях здобув перемогу над Поділлям із рахунком 2:0.

"Моряки" відкрили рахунок на 11 хвилині завдяки неймовірному гарматному удару Ярослава Ракіцького, після чого на другій компенсованій хвилині Євген Рязанцев подвоїв перевагу одеситів.

Поділля — Чорноморець 0:2

Голи: Ракіцький, 11, Рязанцев, 90+2.

У другій зустрічі Інгулець у гостях був сильнішим за харківський Металіст з рахунком 2:1.

Гості відкрили рахунок на дев'ятій хвилині зусиллями Віталія Фарасєєнка, після чого на 31 хвилині харків'яни зрівняли цифри на табло завдяки влучному удару Данила Кайдалова. Перемогу Інгульцю приніс постріл Сергія Кисленка на 82 хвилині.

Металіст — Інгулець 1:2

Голи: Кайдалов, 31 — Фарасєєнко, 9, Кисленко, 82.

У третій зустрічі тернопільська Нива на своєму полі мінімально обіграла запорізький Металург з рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Максим Угринюк на 62 хвилині.

Нива — СК Металург 1:0

Гол: Угринюк, 62.