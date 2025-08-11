Для Маріуполя це друга поразка у сезоні, а для Прикарпаття — друга перемога.
Фенікс-Маріуполь - Прикарпаття, ФК Прикарпаття
11 серпня 2025, 17:10
Прикарпаття у матчі другого туру Першої ліги України в гостях обіграв Фенікс-Маріуполь із рахунком 2:0.
Гості відкрили рахунок вже на другій хвилині, коли результативним ударом відзначився Андрій Хома.
Потім на 39 хвилині Василь Француз подвоїв перевагу гостей, реалізувавши пенальті.
Для Маріуполя це була друга поразка у сезоні після невдачі з Ворсклою, а для Прикарпаття друга перемога після успішного старту з Вікторією.
Фенікс-Маріуполь — Прикарпаття 0:2
Голи: Хома, 2, Француз, 39 (пен).