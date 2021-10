Сборная Дании досрочно вышла на Чемпионат Мира 2022 года в Катаре, обыграв Австрию (1:0).

Подопечные Каспера Юльманна выполнили колоссальный объем работы в отборочном цикле, выиграв все свои матчи с общим счетом 27:0.

8 #WCQ games

8 wins

27 goals scored

0 goals conceded



🇩🇰 Denmark didn't just reach the #WorldCup, but reached it in extraordinary style 🤩 pic.twitter.com/lXSigrVxRA