ЧМ-2022. Отбор

Football.ua зібрав усю інформацію про відбір до Чемпіонату світу в Катарі з кожного континенту.

Найближча міжнародна пауза подарує нам вирішальні протистояння у боротьбі за потрапляння на мундіаль у Катарі майже у кожному куточку світу. У цьому матеріалі ми вирішили зібрати найважливішу інформацію, яку вам потрібно знати. Головні інтриги та матчі, які ви точно не маєте права пропустити!

Зона УЄФА

У європейській частині відбору відбудуться вирішальні зіткнення між командами, що зайняли другі місця у своїх групах. Звісно, без участі збірної України, котра зіграє із Шотландією не раніше, ніж влітку цього року.

Окрім того, росія, як ви чудово знаєте, була відсторонена від участі у міжнародних змаганнях, тож збірна Польщі автоматично вийшла у фінал "стиків".

Усі півфінали відбудуться в один день, тобто, 24 березня. Фінали, окрім квартету нашої національної команди, зіграють 29 березня.

Повний список півфінальних протистоянь виглядає наступним чином:

Шлях А

Вельс – Австрія, 24.03.22, 21:45

Шлях В

Швеція – Чехія, 24.03.22, 21:45

Шлях С

Португалія – Туреччина, 24.03.22, 21:45

Італія – Північна Македонія, 24.03.22, 21:45

Безумовно, уся увага буде прикута до баталій у підгрупі С, де зустрінуться учасники останнього Євро, а також діючий та попередній чемпіони Європи.

Навряд чи Північна Македонія зможе створити сенсацію та пройти "скуадру адзурру". Так, у групі "червоні рисі" виглядали дуже солідно, лишивши за спиною міцні Румунію, Вірменію та Ісландію, а також перемогли Німеччину на виїзді, але казка для екс-югославців, напевно, закінчиться.

Окрім того, македонці мають просто колосальну втрату перед цією грою. Еліф Елмас, безумовний лідер команди та один із важливих гравців Наполі, не допоможе своїм товаришам через перебір жовтих карток.

А ось у випадку із Португалією все не так однозначно. Туреччина дещо сіла у багнюку на Євро-2020, але блискуче відіграла у відборі на ЧС, наприклад, набравши чотири очки з шести із діючими володарями кубка світу французами, тож легкої прогулянки для лузітан точно не буде!

До того ж, збірна Сербії, яка обійшла команду Фернанду Сантуша у відбірковій групі, виглядає не слабіше за турків.

Та ще й не зіграють Жоау Канселу, Пепе та Ренату Санчеш.

Зона КОНМЕБОЛ

У Південній Америці грають, як у старі-добрі часи, тобто за круговою системою.

Найлютіші вороги, Бразилія та Аргентина, вже мають путівку на ЧС, а далі є ще декілька претендентів.

Перший з них – Еквадор. "Кондори" наразі займають третю сходинку у цьому харчовому ланцюзі, маючи у активі 25 пунктів, а 25 березня зіграють проти Парагваю у вирішальному матчі. В разі перемоги над учасником плей-офф ЧС-2010 еквадорці фактично гарантують собі участь на мундіалі. В разі поразки завдання може серйозно ускладнитися, бо у останньому турі їм доведеться виграти хоч і немотивовану, але грізну збірну Аргентини.

На два останніх квитки, один з яких дозволить зіграти лише у міжконтинентальних "стиках", претендують одразу чотири колективи. Найгірші шанси в колумбійців, які мають легший календар (Болівія, Венесуела), але їхня доля у руках конкурентів. Перш за все, Уругваю.

Колектив на чолі із Луїсом Суаресом зіграє проти Перу та Чилі, двох останніх активних борців за вихід до Катару.

Найгірші шанси мають чилійці, бо їм доведеться зіграти проти Бразилії, котра ще не гарантувала собі перше місце, та уругвайцями.

Перуанці ж мають гру із аутсайдером з Парагваю, тож боротьба буде захопливою та запеклою.

Нижче ще раз продублюємо усі найважливіші ігри цієї міжнародної паузи у КОНМЕБОЛ:

25 березня

Бразилія – Чилі, 01:30

Парагвай – Еквадор, 01:30

Уругвай – Перу, 01:30

30 березня

Еквадор – Аргентина, 02:30

Перу – Парагвай, 02:30

Чилі – Уругвай, 02:30

Зона КОНКАКАФ

У третьому етапі відбору у Північній Америці лишилися лише головні "вершки".

Почнемо із Канади. "Кленові" дещо сенсаційно крокують турнірною сіткою, до сих пір не програвши жодного матчу. Для того, щоб вперше з ЧС-1986 відчути смак мундіалю потрібна лише одна перемога у трьох останніх зустрічах.

Календар в команди Альфонсо Девіса та Джонатана Девіда є сприятливим – навіть у разі поразки від неймовірно мотивованої Коста-Рики, котра влаштувала на пару із Панамою справжні перегони за четверте, "стикове" місце, буде ще гра із аутсайдерами з Ямайки та тими ж панамцями.

У лютому канадці вперше за 40 (!) років перемогли принципових опонентів зі США у кваліфікації саме до мундіалів, тож не має жодних сумнівів. Канаді у Катарі точно бути!

Штати та Мексика теж однієї ногою на ЧС. Потрібно просто не підпустити ближче Панаму, котра наразі відстає від обох колективів на чотири залікових бали. А ось у цьому є великі сумніви.

25 березня на нас чекає супер-потужна битва між "зірково-смугастими" та "ацтеками", а ось далі календар простіший в мексиканців – Гондурас (до сих пір не здобувший жодної перемоги! І це нещодавній учасник ЧС у Бразилії!) та Сальвадор. США зіграє проти Панами та Коста-Рики, котрі, як ми вже з'ясували, ведуть заочну боротьбу за останній квиток до далекої посушливої країни.

Тож майже кожен матч в останніх трьох турах на цьому континенті перетворюється на "must have to watch"!

25 березня

Мексика – США, 04:00

Коста-Рика – Канада, 04:00

28 березня

США – Панама, 02:00

31 березня

Коста-Рика – США, 04:05

Панама – Канада, 04:05

Зона КАФ

У Африці зіграють чотири фінали, які складаються із двох матчів. Вирішальні пари тут склалися просто неймовірні!

Окрім доволі рівних (ДР Конго – Марокко та Малі – Туніс) пар, на нас очікує цікаве протистояння Гани із Нігерією, Камеруну із Алжиром, та головна страва – римейк нещодавнього фіналу Кубку Африканських Націй між Єгиптом та Сенегалом! Уявіть собі, Моххамед Салах та Садіо Мане знову зійдуться між собою не на життя, а на смерть за право відправитися до Катару у листопаді цього року. Ви точно не можете пропустити подібне шоу!

25 березня

ДР Конго – Марокко, 17:00

Камерун – Алжир, 19:00

Малі – Туніс, 19:00

Гана – Нігерія, 21:30

Єгипет – Сенегал, 21:30

29 березня

Нігерія – Гана, 20:00

Сенегал – Єгипет, 20:00

Алжир – Камерун, 22:30

Марокко – ДР Конго, 22:30

Туніс – Малі, 22:30

Зона Азії та Океанії

У Азії все передбачувано. Іран та Південна Корея вже на ЧС, максимально близькі до цього Саудівська Аравія та Японія.

У третьому етапі відбору у цій конфедерації два колективи з двох груп виходять на мундіаль напряму, а ті, хто зайняв треті місця, виходять до вирішального етапу.

У групі А фаворитом є ОАЕ з 9 пунктами у активі, але відрив від Лівану та Іраку мінімальний, тож ще нічого не вирішено. 25 березня ОАЕ доведеться зіграти саме проти Іраку о 19:00 на виїзді!

А ось у групі В усе передбачувано! Саудити та японці гарантували собі прямі путівки.

Японія сьогодні дотиснула австралійців у кінцівці (2:0, Мітома, 89', 90+4'), тим самим остаточно викинувши "соккеруз" від боротьби за прямі путівки.

Ніхто вже не зможе розбити цей тріумвірат лідерів (Оман, Китай та В'єтнам далеко позаду із мінімумом очок), тож все вирішиться в останніх турах.

Ну а 29 березня нас очікує ще одна гра із приставкою "топ", а саме битва хлопців з батьківщини кенгуру проти Саудівської Аравії о 21:00!

***

У Океанії ж наразі проходить другий етап. У групі А рубляться між собою Таїті, Соломонові Острови, Острови Кука та Вануату, а у квартеті під літерою "В" – Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея, Фіджі та Нова Каледонія.