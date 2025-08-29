Англійці зіграють проти Андорри та Сербії.
Гравці збірної Англії, Getty Images
29 серпня 2025, 17:39
Збірна Англії у своїх соціальних мережах опублікувала заявку на майбутні матчі відбірного циклу ЧС-2026.
До списку гравців команди Томаса Тухеля увійшли 24 футболісти.
Воротарі: Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Джеймс Траффорд (Манчестер Сіті).
Захисники: Ден Берн, Валентіно Лівраменто (обоє – Ньюкасл), Марк Геї (Крістал Пелес), Ріс Джеймс (Челсі), Езрі Конса (Астон Вілла), Майлз Льюїс-Скеллі (Арсенал), Джед Спенс (Тоттенгем), Джон Стоунз (Манчестер Сіті).
Півзахисники: Еліот Андерсон, Морган Гіббс-Вайт (обоє – Ноттінгем Форест), Джордан Гендерсон (Брентфорд), Деклан Райс (Арсенал), Морган Роджерс (Астон Вілла), Адам Вортон (Крістал Пелес).
Нападники: Джеррод Боуен (Вест Гем), Еберечі Езе, Ноні Мадуеке (обоє – Арсенал), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Гаррі Кейн (Баварія), Маркус Рашфорд (Барселона), Оллі Воткінс (Астон Вілла).
Нагадаємо, у своїх перших матчах відбору ЧС-2026 Англія зіграє проти Андорри (6 вересня) та Сербії (9 вересня).