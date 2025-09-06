Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник України прокоментував поразку від Франції.

Напередодні національна збірна України поступилась Франції у домашньому матчі першого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Франція — Україна 2:0 Відео голів та огляд матчу відбору на чемпіонат світу-2026

Після завершення гри півзахисник "синьо-жовтих" Георгій Судаков прокоментував нашої команди.

"Якщо говорити про перший тайм, то було дуже складно. Ми, напевно, не так агресивно грали у відборі, дуже низько сідали, багато що дозволяли зробити супернику.

Коли навіть відбирали м'яч, то було дуже складно йти в атаку, тому що вісім–дев’ять гравців у своїй штрафній, вони дуже швидко накривають, тому складно.

У другому таймі вирішили більш агресивно грати з м'ячем і без м'яча, вище пресингувати. У принципі, мали моменти, могли забивати. Не пощастило.

Ми розуміємо, який рівень у цих футболістів. Кіліан Мбаппе — це футболіст іншого рівня. Йому достатньо пів моменту, щоб його використати.

Те ж саме і про гол Олісе в першому таймі. Футболіст неймовірного рівня. Їм не потрібно багато моментів, щоб їх реалізувати.

Трохи не добіг при першому пропущеному? Я бачив, що там біжить Чуамені, і не звернув увагу на Олісе і вже не встигав, бо думав, що наші опорники переберуть, але всі наші захисники сконцентрувалися на атакуючому футболісті, який був з м'ячем", — заявив український виконавець.

У наступному турі Україна зіграє в гостях у Азербайджана.