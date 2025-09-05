Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації ЧС-2026, що відбувся 5 вересня 2025 року.

Національні збірні України та Франції у Вроцлаві зійшлися у першому турі чемпіонату світу-2026 у рамках групи D.

Слідкуйте за ключовими моментами та голами цього протистояння на Football.ua.

0:1. 🇺🇦 Україна — Франція 🇫🇷. Відео гола Майкла Олісе:



Новина оновлюється...

СКЛАДИ КОМАНД

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Ярмолюк, Калюжний, Судаков — Зубков, Довбик, Гуцуляк.

Запасні: Бущан, Різник, Михавко, Сваток, Бондар, Ванат, Шапаренко, Очеретько, Михайліченко, Волошин, Бондаренко, Назаренко.



Франція: Меньян — Кунде, Конате, Упамекано, Дінь — Коне, Чуамені — Баркола, Олісе, Дуе — Мбаппе.

Запасні: Самба, Шевальє, Павар, Тюрам, Дембеле, Тюрам, Рабьо, Гюсто, Акліуш, Екітіке, Л. Ернандес, Т. Ернандес.