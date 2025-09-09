Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник збірної Італії прокоментував драматичну перемогу над Ізраїлем у кваліфікації ЧС-2026 та взяв відповідальність за проблеми в обороні.

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо поділився емоціями після перемоги своєї команди над Ізраїлем із рахунком 5:4 у шостому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026. Матч видався надзвичайно напруженим і завершився на користь італійців завдяки голу Сандро Тоналі на 91-й хвилині.

"Сьогодні було справжнє вбивство. Це найбожевільніша гра, в якій я брав участь як тренер. Але це моя проблема, а не гравців. Якщо ми хочемо грати у певний футбол, то маємо ставати кращими.

Ми діяли надто авантюрно, постійно йшли в атаку – саме на це і чекав Ізраїль, і кожного разу нас карали на контратаках. За рахунку на нашу користь ми могли зіграти глибше в обороні.

Ми шалена команда – надто тендітна, пропускаємо безглузді голи надто легко. Хлопці це знають, але вина тут на мені, а не на них. Ми звикли до футболу, де все зав'язано на орієнтири, але нам треба навчитися бути самобутньою командою.

Гравці заслуговують на повагу за те, що після кожного удару долі вони відповідали, але заперечувати не можна: ми не можемо продовжувати пропускати такі легкі голи. Це не критика на адресу футболістів, це моя та штабу відповідальність – покращити та налагодити гру якнайшвидше. Ця команда не має права бути без міцного фундаменту", — сказав Гаттузо.

