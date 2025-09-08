Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Італія у фантастично результативному матчі вирвала перемогу над Ізраїлем

Команда Дженнаро Гаттузо пропустила чотири в одному матчі, але все одно зуміла забрати три очки.

Ізраїль — Італія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ізраїль — Італія 4:5

Голи: Локателлі, 16 (авт.), Дор Перец, 52, 90, Бастоні, 87 (авт.) — Кін, 40, 54, Політано, 59, Распадорі, 81, Тоналі, 90+1



Ізраїль: Дан. Перец — Даса (Єгезкель, 66), Нахміас, Лемкін (Шломо, 9, Тургеман, 88), Ревіво — Е. Перец, Дор Перец — Халайлі (Барібо, 66), Глух, Соломон — Бітон (Мізрахі, 66).



Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дімарко (Камб’язо, 78) — Політано (Орсоліні, 68), Тоналі, Локателлі, Барелла (Фраттезі, 68) — Ретегі (Мальдіні, 87), Кін (Распадорі, 78).