Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації ЧС-2026, що відбувся 8 вересня 2025 року.

У надвидовищному матчі відбору до чемпіонату світу-2026 збірна Італії здобула вольову перемогу над Ізраїлем з рахунком 5:4.

Команда Дженнаро Гаттузо двічі опинялася в ролі наздоганяючої, пропустивши вже на 16-й хвилині після автоголу Локателлі. Італійці відповіли завдяки дублю Мойзе Кіна (40’, 54’) та голу Маттео Політано (59’).

У кінцівці зустрічі господарі ще раз шокували суперника — Дор Перец оформив дубль (52’, 90), а Алессандро Бастоні записав у пасив автогол (87’).

Втім, саме "скуадра адзурра" вирвала три очки — Джакомо Распадорі відзначився на 81-й хвилині, а фінальну крапку поставив Сандро Тоналі у компенсований час (90+1’).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ізраїль — Італія в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Ізраїль — Італія 4:5

Голи: Локателлі, 16 (авт.), Дор Перец, 52, 90, Бастоні, 87 (авт.) — Кін, 40, 54, Політано, 59, Распадорі, 81, Тоналі, 90+1



Ізраїль: Дан. Перец — Даса (Єгезкель, 66), Нахміас, Лемкін (Шломо, 9, Тургеман, 88), Ревіво — Е. Перец, Дор Перец — Халайлі (Барібо, 66), Глух, Соломон — Бітон (Мізрахі, 66).



Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дімарко (Камб’язо, 78) — Політано (Орсоліні, 68), Тоналі, Локателлі, Барелла (Фраттезі, 68) — Ретегі (Мальдіні, 87), Кін (Распадорі, 78).