Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Ісландія та Україна.

Національні збірні Ісландії та України зіграють у третьому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у Рейк'явіку.

Арнар-Бергман Гюннлейгссон вирішив використати з перших хвилин Магнуссона та Торстейнссона в атаці.

Сергій Ребров, у свою чергу, залучив до стартового складу Миколенка на лівий фланг оборони, тоді як Маліновський зіграє в центрі поля, а Гуцуляк та Ванат долучаться до атаки.

Ісландія: Олафссон — Пальссон, Інгасон, Гретарссон, Еллертссон — Гудмундссон, Йоганнессон, Гаральдссон — Магнуссон, Гудьйонсен, Торстейнссон.

Запасні: Вальдімарссон, Ейнарссон, Тоумассон, Тордарсон, Гельгасон, Віллюмссон, Тордарсон, Гуннарссон, Андерсон, Б’яркасон, Глінссон, Гудьйонсен.



Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко, Калюжний, Маліновський — Гуцуляк, Ванат, Судаков.