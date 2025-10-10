Національні збірні Ісландії та України зіграють у третьому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у Рейк'явіку.

Арнар-Бергман Гюннлейгссон вирішив використати з перших хвилин Магнуссона та Торстейнссона в атаці.

Сергій Ребров, у свою чергу, залучив до стартового складу Миколенка на лівий фланг оборони, тоді як Маліновський зіграє в центрі поля, а Гуцуляк та Ванат долучаться до атаки.

Ісландія: Олафссон — Пальссон, Інгасон, Гретарссон, Еллертссон — Гудмундссон, Йоганнессон, Гаральдссон — Магнуссон, Гудьйонсен, Торстейнссон.

Запасні: Вальдімарссон, Ейнарссон, Тоумассон, Тордарсон, Гельгасон, Віллюмссон, Тордарсон, Гуннарссон, Андерсон, Б’яркасон, Глінссон, Гудьйонсен.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко, Калюжний, Маліновський — Гуцуляк, Ванат, Судаков.

Запасні: Бущан, Різник, Михайліченко, Сваток, Бондар, Бражко, Довбик, Назаренко, Очеретько, Бондаренко, Волошин, Велетень.

Гра Ісландія — Україна почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.