Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Ісландія та Україна.
Руслан Маліновський, Getty Images
10 жовтня 2025, 20:39
Національні збірні Ісландії та України зіграють у третьому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у Рейк'явіку.
Арнар-Бергман Гюннлейгссон вирішив використати з перших хвилин Магнуссона та Торстейнссона в атаці.
Сергій Ребров, у свою чергу, залучив до стартового складу Миколенка на лівий фланг оборони, тоді як Маліновський зіграє в центрі поля, а Гуцуляк та Ванат долучаться до атаки.
Ісландія: Олафссон — Пальссон, Інгасон, Гретарссон, Еллертссон — Гудмундссон, Йоганнессон, Гаральдссон — Магнуссон, Гудьйонсен, Торстейнссон.
Запасні: Вальдімарссон, Ейнарссон, Тоумассон, Тордарсон, Гельгасон, Віллюмссон, Тордарсон, Гуннарссон, Андерсон, Б’яркасон, Глінссон, Гудьйонсен.
Запасні: Бущан, Різник, Михайліченко, Сваток, Бондар, Бражко, Довбик, Назаренко, Очеретько, Бондаренко, Волошин, Велетень.
Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко, Калюжний, Маліновський — Гуцуляк, Ванат, Судаков.
Гра Ісландія — Україна почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.