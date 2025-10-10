Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляє прев'ю поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу-2026, який відбудеться 10 жовтня і розпочнеться о 21:45.

У третьому для себе матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 національна збірна України зустрінеться на виїзді з Ісландією.

ІСЛАНДІЯ — УКРАЇНА

П'ЯТНИЦЯ, 10 ЖОВТНЯ, 21:45. СТАДІОН ЛАУГАРДАЛСВЬОЛЛУР, РЕК'ЯВІК (ІСЛАНДІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СВЕН ЯБЛОНСЬКИЙ (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ісландія блискуче стартувала у відбірковій кампанії ЧС-2026, розбивши на своєму полі Азербайджан, відправивши у ворота суперника п'ять сухих м'ячів, а також показала привабливу гру в друому матчі проти Франції, але поступилася (1:2), втративши гол на останніх хвилин через порушення правил.

Ісландія усвідомлює важливість матчу з Україною, оскільки вона претендує на місце серед двох лідерів у групі, а перемога забезпечить їм чудові шанси на завоювання путівки на мундіаль.

Ісландці були на чемпіонаті світу 2018 року, а також виходили до чвертьфіналу Євро-2016 — це був вражаючий період від "вікінгів". Проте з того часу команда Арнара Гуннлейгссона не змогла пройти відбори на три останні великі турніри.

До цього Ісландія зустрічалася з Україною п'ять разів і здобула лише одну перемогу — з рахунком 2:0 під час відбору ЧС-2018. Україна здобула дві перемоги, включаючи перемогу з рахунком 2:1, коли збірні зустрілися у плей-оф Євро-2024 у березні 2024 року.

"Синьо-жовті" фактично не виходили до фінальної частини чемпіонатів світу з моменту своєї знаменитої участі у чвертьфіналі турніру 2006 року, але вони брали участь у останніх чотирьох чемпіонатах Європи.

Збірна України розпочала відбірковий цикл ЧС-2026 з поразки від Франції (0:2), а через чотири дні зіграла внічию з Азербайджаном (1:1), втративши дорогоцінні очки, показавши жахливу гру в атаці.

Команда Сергія Реброва посідає третє місце у групі, відстаючи від Франції на п'ять очок, а від Ісландії — на два, тому поразка у цьому матчі може стати вирішальною у боротьбі за путівки на заповітний мундіаль.

Останнім успіхом України в офіційних матчах була перемога над Бельгією (3:1) у березні в рамках Ліги націй, і немає жодних сумнівів, що "синьо-жовті" мають усі шанси створити проблеми Ісландії, особливо на тлі останньої критики на адресу як гравців, так і головного тренера.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України пропонується коефіцієнт 2,5, тоді як потенційний успіх Ісландії оцінюється показником 2,82. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,36.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Арнар Гуннлейгссон, головний тренер збірної Ісландії: "У збірної України багато талановитих футболістів, які мають досвід виступів проти різних команд Європи та світу. У них є захисник, прізвища якого я не можу вимовити, але він дуже дорого коштує. Ми поважаємо нашого суперника.

Це топ-команда й вона вище за нас у світовому рейтингу ФІФА. Можливо, матч із Азербайджаном був не надто вдалим, але таке буває. Сподіваюся, ми скористаємося тим, що Україна перебуває не в найкращій своїй формі".

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Подивимося, як гратиме суперник. Не вважаю, що Ісландія не грає на м'ячі, з новим тренером вони більше контролюють м'яч, починають атаки за рахунок не тільки довгих передач. Ми повинні бути готові до цього. Вважаю, з нашого боку важливо продемонструвати більш агресивну гру порівняно з останнім матчем — проти Азербайджану. Показати, що ми хочемо виграти цю гру. Я впевнений у хлопцях. Ми розмовляли, і я бачу, що вони хочуть реабілітуватися у двох найближчих матчах. Тому сподіваюся, що завтра буде зовсім інша збірна України.

Я завжди кажу гравцям: не треба боятися програти, треба боятися зробити недостатньо для перемоги. Треба думати про себе, що ти покажеш, коли вийдеш на футбольне поле. Якщо в тебе немає зауважень до себе після гри... Дуже важливо, щоб ми вийшли й завтра віддали все для перемоги. А який буде результат — побачимо".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ісландія: Олафссон — Еллертссон, Гретарссон Шмідт, Інгасон, Палссон — Андерсон, Йоуганнессон, Гаральдссон, Торстейнссон — Гудйонсен, Гудмундссон.

Україна: Трубін — Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля — Калюжний, Маліновський — Гуцуляк, Судаков, Волошин — Ванат.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА