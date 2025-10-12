Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер збірної Грузії прокоментував поразку команди від Іспанії та похвалив високий рівень суперника.

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньйоль прокоментував матч проти Іспанії, у якому його команда зазнала поразки з рахунком 0:2. Наставник підкреслив перевагу іспанської збірної та високий рівень їхньої гри.

"Тут нема про що особливо говорити. Іспанія наче з іншої планети. Ми можемо намагатися, викладатися повністю, але коли Іспанія демонструє такий рівень, у нас просто немає шансів".

Потрібно визнати, що вони грають у зовсім інший футбол, футбол дуже високого класу. Рахунок 0:2 — можна сказати, нам ще пощастило", — сказав Віллі Саньйоль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іспанія — Грузія в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026.