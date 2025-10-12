Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026, що відбувся 11 жовтня 2025 року.

Збірна Іспанії напередодні переграла Грузію в матчі третього туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Конкурентної гри в Ельче не вийшло й близько — команда Луїса де ла Фуенте домінувала над суперниками, завданням яких було просто не пропустити надто багато м’ячів.

І зрештою всі залишились при своєму — господарі забили по голу в кожному з таймів, могли забити й більше, але гості вистояли, і де в чому їм дуже допомогла банальна вдача.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іспанія — Грузія в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Іспанія — Грузія 2:0

Голи: Піно, 24, Оярсабаль, 64

На 29-й хвилині Ферран Торрес (Іспанія) не забив пенальті (воротар).

Іспанія: Сімон — Порро (Льоренте, 74), Ле Норман, Кубарсі, Кукурелья — Меріно, Субіменді (Гарсія, 81), Педрі (Барріос, 74) — Торрес, Оярсабаль (Іглесіас, 65), Піно (Баена, 65).

Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе (Азарові, 80), Кашія, Гоглічідзе, Гочолеішвілі — Кітеішвілі (Гагнідзе, 69), Меквабішвілі (Мамучашвілі, 86), Кочорашвілі — Двалі, Мікаутадзе (Квернадзе, 69), Кварацхелія (Давіташвілі, 69).

Попередження: Порро