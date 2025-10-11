Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Іспанія — Грузія 2:0
Голи: Піно, 24, Оярсабаль, 64

Іспанія: Сімон — Порро (Льоренте, 74), Ле Норман, Кубарсі, Кукурелья — Меріно, Субіменді (Гарсія, 81), Педрі (Барріос, 74) — Торрес, Оярсабаль (Іглесіас, 65), Піно (Баена, 65).

Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе (Азарові, 80), Кашія, Гоглічідзе, Гочолеішвілі — Кітеішвілі (Гагнідзе, 69), Меквабішвілі (Мамучашвілі, 86), Кочорашвілі — Двалі, Мікаутадзе (Квернадзе, 69), Кварацхелія (Давіташвілі, 69).

Попередження: Порро