Тим не менш, команда Віллі Саньйоля своє головне завдання виконала — пропустила від "Фурії роха" менше за Туреччину.
Іспанія — Грузія, Getty Images
11 жовтня 2025, 23:42
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Іспанія — Грузія 2:0
Голи: Піно, 24, Оярсабаль, 64
Іспанія: Сімон — Порро (Льоренте, 74), Ле Норман, Кубарсі, Кукурелья — Меріно, Субіменді (Гарсія, 81), Педрі (Барріос, 74) — Торрес, Оярсабаль (Іглесіас, 65), Піно (Баена, 65).
Грузія:
Мамардашвілі — Какабадзе (Азарові, 80), Кашія, Гоглічідзе, Гочолеішвілі — Кітеішвілі (Гагнідзе, 69), Меквабішвілі (Мамучашвілі, 86), Кочорашвілі — Двалі, Мікаутадзе (Квернадзе, 69), Кварацхелія (Давіташвілі, 69).
Попередження: Порро