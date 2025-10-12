Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної Азербайджану поділився очікуваннями перед виїзною грою четвертого туру відбору до ЧС-2026.

Захисник збірної Азербайджану Ельвін Бадалов поділився думками напередодні поєдинку четвертого туру кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти України. Слова гравця наводить Azerisport.

"Звісно, ми намагатимемось досягти успіху. Буде дуже важко, це виїзна гра. Зараз головне, що команда входить у систему та від матчу до матчу почувається краще.

Нам потрібен час, попереду багато роботи. Але я вірю, що ми зможемо стати краще — працюємо над цим", — сказав Бадалов.

Збірна знову на полі! Обирай Лева Матчу разом із брендом "Львівське" – голосуй за найкращого гравця під час гри на сайті levmatchu.uaf.ua.

Разом до спільної мрії!

Матч між Україною та Азербайджаном відбудеться 14-го жовтня, в польському Кракові, на стадіоні Юзефа Пілсудського. Початок гри о 21:45 за київським часом.