Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер української національної команди поспілкується з представниками ЗМІ.

Напередодні важливого матчу четвертого туру відбору до чемпіонату світу-2026 головний тренер збірної України Сергій Ребров проведе пресконференцію, на якій поспілкується з представниками медіа та розповість про підготовку команди до зустрічі з Азербайджаном.

У минулому турі українська збірна продемонструвала видовищний футбол, здобувши результативну перемогу 5:3 над Ісландією. Водночас суперник, команда Азербайджану, зазнала поразки від потужної збірної Франції з рахунком 0:3.

Початок пресконференції запланований на 18:30.

Матч між Україною та Азербайджаном відбудеться 14-го жовтня, в польському Кракові, на стадіоні Юзефа Пілсудського. Початок гри о 21:45 за київським часом.