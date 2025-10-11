Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ісландський вінгер поділився своїми думками після гри з Україною.

Вінгер та капітан збірної Ісландії Гакон-Арнар Гаральдссон прокоментував поразку своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти України (3:5).

"Давно я так не був злий і розчарований після гри. Я надзвичайно розчарований і не можу повірити, як ми програли 3:5. Ми переглянемо матч ще раз, щоб зрозуміти, що пішло не так, але було багато індивідуальних помилок, яких ми повинні уникати. Суперники ідеально влучали у ворота. Усе летіло в рамку. Я ніколи раніше не стикався з таким.

Було майже завершення тайму, рахунок 1:2, і мені здавалося, що ми грали краще. Але вони жорстко нас покарали, як і весь матч. Це був чудовий удар з-за меж штрафного, і зовсім не хотілося йти на перерву з рахунком 1:3.

Ми чудово почали другий тайм і забили два голи. Можливо, ми трохи розслабилися від радості, забули про прості речі, хотіли просто прорватися й забити четвертий гол, щоб виграти. Можливо, нам варто було грати спокійніше та слідувати своїй грі.

Я теж беру на себе відповідальність. Багато разів я міг краще контролювати м’яч. Я намагався робити довгі передачі, але так буває.

Могло б бути набагато краще, але зараз це лише одне очко різниці, і нам ще грати проти на виїзді. Потім у нас матч із Францією вдома, сподіваюся, буде повний стадіон. Сподіваюся, що Азербайджан знову подразнить Україну, і ми візьмемо очки з Францією", — наводить слова Гаральдссона Visir.

