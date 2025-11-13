Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом із брендом GGBET представляють прев'ю поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу-2026, який відбудеться 13 листопада і розпочнеться о 21:45.

У п'ятому для себе матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 національна збірна України зустрінеться у Парижі із Францією.

ФРАНЦІЯ — УКРАЇНА

ЧЕТВЕР, 13 ЛИСТОПАДА, 21:45. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ (ФРАНЦІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після поразки від чемпіонів Європи Іспанії у півфіналі Ліги націй на початку червня збірна Франції розпочала новий шлях і зараз демонструє серію з п'яти матчів без поразок у всіх турнірах, що дозволило їй посісти третє місце на вищезгаданому турнірі та опинитися в одному кроці від путівки на бажаний чемпіонат світу.

Однак востаннє підопічні Дідьє Дешама не змогли здобути п'яту перемог поспіль у минулій міжнародній перерві в жовтні, коли голи Крістофера Нкунку та Жана-Філіппа Матети принесли лише нічийний результат на виїзді проти Ісландії (2:2).

Незважаючи на втрату двох очок, "триколірні" зберігають лідируючу позицію у групі D, а перемога над Україною гарантує французам перше місце та місце на мундіалі у наступному році.

Фіналісти чемпіонату світу 2022 року будуть дуже мотивовані, щоб впоратися зі своїм головним завданням з першої спроби на рідному стадіоні Парк де Пренс перед своїми домашніми трибунами, тим більше в такий "особливий" для Франції день.

Після поразки від Франції на початку відбіркового циклу Україна, несподівано для багатьох, втратила очки у зустрічі з Азербайджаном (1:1), що досі палко згадується багатьма фанатами, і особливо може пригадатися після завершення цієї міжнародної перерви.

Однак потім був проблиск надії: команда Сергія Реброва провела дуже насичений та плідний жовтневий збір, здобувши дві перемоги поспіль над Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1), закріпивши за собою статус другої найкращої команди у групі, випереджаючи ісландців на три бали.

Без особливих очікувань Україна гратиме другим номером проти Франції і чекатиме моментів для небезпечних контратак, адже навіть одне очко в матчі з французами може бути достатнім, щоб гарантувати їй місце в березневому плей-оф.

Якщо говорити про кадрову ситуацію в командах, то французи на найближчі матчі залишаються без Усмана Дембеле, Дезіре Дуе, Рандаля Коло Муані, Адрієна Рабьо та Орельєна Чуамені. Також перед матчем з українцями індивідуально тренувалися Жуль Кунде та Едуардо Камавінга. У "синьо-жовтих" будуть відсутні Артем Довбик, Володимир Бражко, Арсеній Батагов та Олександр Зінченко.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Дідьє Дешама. Так, на перемогу Франції пропонується коефіцієнт 1,18, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 16,37. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,94.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції: "Кожен матч — це навчальний досвід, і деякі ігри вирішальні з різних причин. Ми усвідомимо важливість завтрашнього матчу, оскільки він може забезпечити нам вихід у фінальну частину чемпіонату світу. Але саме попередні чотири матчі дозволили нам досягти цього рівня. Деякі моменти будуть нам корисні".

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Ми поважаємо збірну Франції, але маємо думати про свою гру. Ми проаналізували попередню зустріч і зробимо все, щоб завтра взяти очки. Для нас кожен матч важливий. Гравці, які будуть виходити на поле, гратимуть на максимумі, щоб забрати очки у Франції. Обидві гри дуже важливі, тому зараз не має сенсу думати лише про поєдинок з Ісландією".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Франція: Меньян — Дінь, Упамекано, Саліба, Кунде — Коне, Канте — Барколя, Шеркі, Олісе — Мбаппе.

Україна: Трубін — Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля — Калюжний — Волошин, Судаков, Маліновський, Циганков — Ванат.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

