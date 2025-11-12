Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Французький форвард поділився своїми думками перед грою з Україною.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував майбутній матч відбору ЧС-2026 проти України.

"Коли граєш вдома, програвати не хочеться. Це додатковий тиск, адже на кону вихід на ЧС-2026. І це особливий день (13 листопада – десята річниця терактів у Парижі — прим.). Ми постараємося перемогти, подарувати посмішки вболівальникам на стадіоні та глядачам по телевізору. Ми тут, щоб грати, щоб розважати.

Матч проти України в Польщі був непростим. У першому таймі вони вирішили грати відтягнуто, а потім знову почали атакувати. Вони грали дуже інтенсивно, у них було кілька моментів. Якби футбол був чесним і логічним, вони повинні були забити. Ми знаємо, що це буде непростий матч, вони все ще виборюють вихід у фінальну частину. Але вихід на ЧС-2026 залежить від нас", — наводить слова Мбаппе RMC Sport.

Нагадаємо, матч відбору ЧС-2026 Франція — Україна відбудеться завтра, 13 листопада, о 21:45 за київським часом.