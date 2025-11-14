Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з французами.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поразку своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти Франції (0:4).

"Я думаю, два ключові моменти. Перший – це пенальті у ворота Франції. Наскільки я дивився, суперник йшов з відкритою ногою і, як на мене, це пенальті. Але суддя так вирішив. Потім пенальті в наші ворота. Ці два моменти стали ключовими.

Але я не вважаю, що Франція... Так, у другому таймі вони створили багато моментів, коли позначилась втома на наших гравцях. В першому таймі ми грали дуже дисципліновано і не дозволили майже нічого створити. На жаль, ми програли 0:4, але в нас є час і можливість виправити це в неділю.

Я задоволений дебютом Михавка. Він заслуговував на це, і те, що зараз він вийшов у схемі з трьома центральними захисниками – вважаю, що він відіграв дуже гарно, допоміг в обороні. Але, на жаль, надмірна агресія у власному штрафному майданчику – ми казали про це. Він молодий хлопець, який хоче та йде у боротьбу. На жаль, це трапилося у штрафному майданчику.

Ми планували більше атакувати, але нас змусив суперник оборонятися дуже низько. Думаю, в другому таймі ми теж непогано грали до пенальті. І я вважаю, що взагалі цей пенальті був у ворота Франції.

Зараз дуже важливо відновитися і готуватися дуже серйозно до вирішального матчу", — сказав Ребров на післяматчевій прес-конференції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція — Україна.