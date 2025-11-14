Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Геймір Гадльгрімссон поділився своїми думками після гри з Португалією.

Головний тренер збірної Ірландії Геймір Гадльгрімссон прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти Португалії (2:0).

"Це один із небагатьох підходів, які можна використати проти Португалії, – перш за все не допустити пропущених м’ячів. Ми розуміли, що нам потрібна щонайменше нічия, щоб зберегти шанси на вихід із групи. Ми вирішили діяти низьким блоком.

Проти команди з таким індивідуальним рівнем майстерності, як у Португалії, неможливо закрити всі зони. Тому ми свідомо віддавали їм м’яч у певних зонах, а інші намагалися максимально перекривати.

Рукостискання з Роналду після вилучення португальця? Кріштіану похвалив мене за те, що я чинив тиск на суддю. Саме його дії на полі коштували йому червоної картки. Мене це ніяк не стосувалося, якщо тільки я не заліз йому в голову. Після гри нам не було про що говорити. Я додав би, це була просто хвилинна дурість з його боку", — наводить слова Гадльгрімссона прес-служба УЄФА.

