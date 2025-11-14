Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник португальської збірної поділився своїми думками після гри з Ірландією.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував поразку своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти Ірландії (0:2), у якому червону картку отримав Кріштіану Роналду.

"Це матч, який не варто забувати – у футболі таке трапляється. Все, що могло піти не так, пішло не так. Для Ірландії все склалося добре. Ми говорили про стандартні положення, переходи... нам не вистачало цілеспрямованості, але ми боролися до кінця. Останні 20 хвилин були сповнені ентузіазму. Ми повинні визнати, що Ірландія заслужила на перемогу. Тепер ми дивимося на неділю, нам потрібна міць стадіону, і ми знаємо, що можемо на неї розраховувати. Ми дивимось на останній матч, щоб підтвердити наш статус.

Ми пропустили перший гол, потім другий, а вилучення лише посилило наше становище. Ми продовжували боротися і проявили характер, але Ірландія дуже добре оборонялася до самого кінця.

Вилучення Кріштіану Роналду? Я поговорив з ним, і я думаю, що такому гравцю, як Кріштіану, важко перебувати в чужому штрафному майданчику. Він постійно контактував із захисниками, які чіпали його. Ніякої агресії — він просто намагався його відштовхнути. Йому не пощастило. Думаю, ракурс зйомки зробив ситуацію гіршою, ніж вона була насправді. Це його перша червона картка за збірну – це неймовірно.

Я йому сказав: "Ми готуємося до наступної гри, ти багато виграв зі збірною. Сталося те, що відбувається у футболі. Реакція була гарною, ми боролися, проявили мужність. Тепер настав час готуватися до наступної гри.

Мої гравці завжди грають на межі своїх можливостей і з великою відповідальністю, а зараз вони хочуть перемогти ще сильніше перед нашими вболівальниками у матчі проти Вірменії", — наводить слова Мартінеса Record.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ірландія – Португалія.