Португалець отримав червону картку у матчі з Ірландією і може не зіграти перші поєдинки чемпіонату світу.

Кріштіану Роналду став головним героєм скандального моменту у відбірковому матчі чемпіонату світу між Португалією та Республікою Ірландія. Перед грою форвард заявив, що намагатиметься "бути хорошим хлопчиком", щоб не докучати ірландським уболівальникам. Проте під час матчу 40-річний футболіст опинився у центрі конфлікту.

На 60-й хвилині, коли Португалія програвала 0:2 після дубля Троя Паррота, Роналду під час боротьби за позицію в ірландському штрафному майданчику вдарив ліктем Дару О’Ші, що спричинило падіння захисника та бурю реакцій на стадіоні Авіва. Спочатку суддя показав португальцю жовту картку, але після перегляду інциденту на VAR рішення було змінене на червону.

Після видалення Роналду саркастично аплодував уболівальникам і обмінявся словами з головним тренером збірної Ірландії Гейміром Халльгрімссоном. Коуч, коментуючи інцидент, зазначив, що "саме його дії на полі коштували червоної картки".

Головний тренер Португалії Роберто Мартінес захистив капітана команди, назвавши видалення "трохи жорстким", а також пояснив, що на відео удар Роналду виглядає гірше, ніж було насправді.

Наслідки для Роналду можуть бути серйозними: він вже пропустить фінальний кваліфікаційний матч проти Вірменії, а дисциплінарний комітет ФІФА може призначити додаткову триматчеву дискваліфікацію за агресивну поведінку. У разі кваліфікації Португалії на ЧС-2026 Роналду може пропустити перші два матчі групового етапу.