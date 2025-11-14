Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник вважає, що перший тайм команда зіграла добре, а решта гри була зламана через пенальті.

Півзахисник збірної України Єгор Назарина поділився враженнями від матчу відбору ЧС-2026 проти Франції, в якому українці поступилися 0:4.

"Ми закривали зони – думаю, що установку в першому таймі успішно виконували. Другий тайм – пенальті надломив нас. Ми відкрилися – пропустили більше. На жаль, програли, але найважливіша гра попереду. Франція тиснула і в першому таймі, але не було жодного моменту, щоб вони могли забити. Поставили пенальті, ми трішки відкрилися, намагалися більше пресингувати. Були зони і суперник ними скористався", – зазначив Назарина у коментарі для Суспільне Спорт.

Після п’яти турів кваліфікації збірна України посідає третє місце в групі, тоді як Франція достроково забезпечила собі путівку на чемпіонат світу-2026.

Наступний матч Україна зіграє проти Ісландії в останньому турі відбору, який відбудеться в неділю, 16 листопада, о 19:00 за київським часом.