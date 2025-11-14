Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер збірної Бразилії вважає, що турнір може принести несподівані результати.

Головний тренер національної команди Бразилії Карло Анчелотті назвав команди, які, на його думку, мають найкращі шанси на перемогу на чемпіонаті світу 2026 року. Турнір наступного літа прийматимуть США, Канада та Мексика, а склад учасників вперше буде розширено до 48 збірних.

"Фаворити? Стандартні. Франція, Іспанія, Англія, Німеччина, Аргентина, Португалія. Але на ЧС-2026 гратимуть 48 команд, тож не виключені сюрпризи. Завтра ми граємо із Сенегалом, який обіграв Англію 3:1. Сильна команда, як і Марокко", — сказав Анчелотті.

Чинним чемпіоном світу залишається Аргентина, яка у фіналі чемпіонату світу 2022 перемогла Францію.

