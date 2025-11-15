Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хорватський захисник поділився своїми думками після гри із Фарерськими островами.

Захисник збірної Хорватії Йошко Гвардіол прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти Фарерських островів (3:1).

"Я захисник, тому, звичайно, приємно забити гол і відсвяткувати його з партнерами по команді. Але, чесно кажучи, я завжди віддав би перевагу не пропустити, ніж забити самому.

Ми досягнули мети за один матч до завершення кваліфікації. Ми можемо з гордістю сказати, що пройшли кваліфікацію, і з нетерпінням чекаємо чемпіонату світу.

Ми вирушимо до Чорногорії на фінальний матч у розслабленій обстановці, але з наміром взяти три очки, оскільки кожна гра – це підготовка до того, що чекає на нас влітку", — наводить слова Гвардіола прес-служба УЄФА.

