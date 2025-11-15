Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної України наголосив на максимальній концентрації.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський разом із головним тренером Сергієм Ребровим узяв участь у передматчевій пресконференції напередодні зустрічі 6-го туру кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії. Поєдинок відбудеться 16 листопада у Варшаві на стадіоні Легія (початок — о 19:00).

Під час спілкування з журналістами Маліновський згадав першу гру між командами та поділився очікуваннями від вирішального матчу.

Коментуючи слова капітана Ісландії Гауконa Гаральдсонa, який виділив Маліновського після першої зустрічі, півзахисник зазначив:

"Можливо, він назвав мене, бо ми перетиналися на клубному рівні, коли я грав за Марсель. Але завтра буде зовсім інша гра.

Ми граємо вдома, ісландців влаштовують два результати, нас — лише перемога. Відповідальності значно більше. Для нас це — фінал".

Футболіст підкреслив, що команда зробила правильні висновки після попереднього матчу:

"Те, що робили добре, потрібно повторити, а там, де не вдалося — додати. У нас чудовий колектив, усі заряджені. Вважаю, ми готові".

Говорячи про ключовий фактор майбутнього поєдинку, Маліновський наголосив:

"Головне — не пропустити. Я впевнений, що в нас буде можливість забити. Маленькі деталі вирішують усе. Якщо пропустиш — дуже важко повернутися в гру.

Маємо бути максимально сконцентрованими з першої хвилини й не давати супернику жодного шансу. Особливо уважно діяти на стандартах".

Півзахисник також поділився думкою щодо психологічного навантаження:

"Гра під тиском додає відповідальності та концентрації. Коли був молодшим — хвилювався більше. Зараз розумієш, що таких матчів до завершення кар’єри стає менше.

Завжди краще виходити на поле з думкою про перемогу".

Під час пресконференції Сергій Ребров запитав у гравця, що краще — грати на нічию чи на перемогу. Маліновський відповів коротко і впевнено:

"Звичайно, на перемогу!"

Після 5 турів обидві збірні мають по 7 очок. Ісландія йде другою завдяки кращій різниці м’ячів, Україна — третьою. Для "синьо-жовтих" перемога в матчі 16 листопада є обов’язковою умовою для виходу до плейоф.