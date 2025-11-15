Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер ісландців обіцяє активну гру та боротьбу до останнього свистка.

Напередодні вирішального поєдинку відбору ЧС-2026 між збірними України та Ісландії головний тренер ісландців Арнар Гюннлейгссон провів пресконференцію. Матч відбудеться 16 листопада у Варшаві на стадіоні Легія (початок о 19:00 за київським часом).

"Усі усвідомлюють важливість завтрашньої гри для обох команд. Це буде вирішальний поєдинок, і я сподіваюся, що ви побачите драматичну зустріч із боротьбою всі 90 хвилин. Ми дуже чекаємо на матч", — зазначив Гюннлейгссон.

Тренер підкреслив, що Ісландія не планує грати на нічию і робитиме ставку на активну гру:



"Якщо виходити лише заради нічийного результату, Україна легко може здобути перемогу. Ми прагнемо забивати, оскільки наша команда — одна з найрезультативніших у групі".

Гюннлейгссон також прокоментував першу зустріч із Україною, в якій ісландці пропустили п’ять голів:



"Хоча рахунок був неприємний, це був один із наших найкращих матчів. Пропущені м’ячі — це неймовірні удари та штрафні, які трапляються раз на тисячу років. Ми додаємо з кожним міжнародним вікном і будемо готові показати якісний футбол".

Нагадаємо, що Україна йде третьою у групі, поступаючись Ісландії лише за різницею м’ячів. Франція вже гарантувала собі вихід на чемпіонат світу з 13 очками.