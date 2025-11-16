Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 15 листопада 2025 року.
Греція – Шотландія, Getty Images
16 листопада 2025, 12:16
Збірна Греції у матчі відбору ЧС-2026 на своєму полі обіграла Шотландію (3:2).
Рахунок у матчі було відкрито на сьомій хвилині зусиллями Анастасіоса Бакасетаса, після чого на 57 хвилині греки подвоїли перевагу завдяки голу Костантіноса Кацераса.
Через шість хвилин Хрістос Цоліс забив третій м'яч у ворота шотландців. Ще за дві хвилини голом відзначився Бен Доук, а на 70 хвилині Раян Крісті скоротив відставання в рахунку до мінімуму.
На 84 хвилині греки залишилися у меншості після вилучення Бакасетаса, який отримав друге попередження.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Греція — Шотландія у рамках відбору ЧС-2026:
Греція – Шотландія 3:2
Голи: Бакасетас, 7, Карецас, 57, Цоліс, 63 – Доук, 65, Крісті, 70.
Греція: Влаходімос — Цимікас, Куліеракіс, Рецос, Вагіаннідіс — Музакітіс (Хацидіакос, 90), Курбеліс — Цоліс (Костулас, 90), Бакасетас, Карецас (Масурас, 76) — Павлідіс (Тетте, 43).
Шотландія: Гордон — Робертсон, Генлі (Маккенна, 75), Суттар, Гікі (Ралстон, 75) — Макгінн, Фергюсон — Доук (Херст, 88), Мактоміней, Крісті (Дайкс, 82) — Адамс (Шенкленд, 82).
Попередження: Бакасетас — Макгінн, Фергюсон, Суттар.
Вилучення: Бакасетас, 84 (друга жовта).