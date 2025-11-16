Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

На рахунку іспанського вінгера 23 забиті м'ячі.

Збірна Іспанії у матчі відбору ЧС-2026 впевнено обіграла Грузію (4:0).

У цьому матчі результативним ударом відзначився вінгер Барселони Ферран Торрес, для якого це був 23 гол у футболці національної команди.

Таким чином, Торрес увійшов до топ-10 найкращих бомбардирів збірної Іспанії, зрівнявшись із Альфредо Ді Стефано та Серхіо Рамосом.

Наступною метою 25-річного іспанця є Еміліо Бутрагуено, на рахунку якого 26 забитих м'ячів, а лідером рейтингу є Давід Вілья – 59 голів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Грузія – Іспанія.